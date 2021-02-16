Антон Геращенко прокомментировал принятие закона об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Юрий Сергиенко Видео 23:02, 16.02.2021 Обновлено: 23:14, 16.02.2021

Заместитель министра внутренних дел заявил, что принятый в Верховной Раде закон, который увеличивает размер штрафа за управление автомобилем в нетрезвом виде, закрывает 90% дыр в законодательстве, позволявших водителям избежать наказания. Подробнее – здесь.

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