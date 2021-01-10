Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море Boeing 737-500

Марина Лисничук Видео 12:36, 10.01.2021
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