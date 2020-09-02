В Песочине впопыхах готовились к приезду Зеленского

Виктория Довгань Видео 12:17, 2.09.2020 Обновлено: 12:17, 2.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Заява Фокіна - не прояв маразму, а робота на агресора

Лероса после скандальной речи о Ермаке захотели убрать из "Слуги народа"

Меркель заявила, что "Северный поток-2" будет достроен

Ветеран АТО Ананьев – о плене: жрали бетон, чтобы не терпеть этого

Умер звезда сериала "Воронины" Борис Клюев