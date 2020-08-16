Израиль перехватил ракеты, пущенные из сектора Газа

Мирослав Семенюк Видео 08:26, 16.08.2020 Обновлено: 08:46, 16.08.2020
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