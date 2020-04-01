Главная Новости
1 апреля • обновлено в 23:09
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Имбирь, прополис, ветви елки и вакцина БЦЖ против COVID-19 - разбираем мифы

130
Читать материал на украинском

Ученые обнаружили, что вакцина от туберкулеза - известная как БЦЖ может помочь иммунной системе бороться с коронавируса.

Сейчас исследования проводятся среди врачей, медсестер и пожилых людей, подвержены более высокому риску заражения респираторными заболеваниями. Команда в Нидерландах начинает первое практическое испытание на этой неделе. Эту вакцину обычно делают детям на первом году жизни в большинстве стран мира, она безопасна и дешевая, но далека от совершенства: предотвращает в среднем около 60% случаев туберкулеза у детей. Действительно может защитить от COVID-19 прививки от БЦЖ. поговорим с Аллой Волох, профессором, доктором медицинских наук, детским инфекционистом

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Тема
Итоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости