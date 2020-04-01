Имбирь, прополис, ветви елки и вакцина БЦЖ против COVID-19 - разбираем мифы

Ученые обнаружили, что вакцина от туберкулеза - известная как БЦЖ может помочь иммунной системе бороться с коронавируса.

Сейчас исследования проводятся среди врачей, медсестер и пожилых людей, подвержены более высокому риску заражения респираторными заболеваниями. Команда в Нидерландах начинает первое практическое испытание на этой неделе. Эту вакцину обычно делают детям на первом году жизни в большинстве стран мира, она безопасна и дешевая, но далека от совершенства: предотвращает в среднем около 60% случаев туберкулеза у детей. Действительно может защитить от COVID-19 прививки от БЦЖ. поговорим с Аллой Волох, профессором, доктором медицинских наук, детским инфекционистом

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