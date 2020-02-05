Илья Кива отрицает общение с российским пропагандистом Жириновским

Нардеп Илья Кива отрицает общение с российским пропагандистским депутатом Владимиром Жириновским, на чем его ранее засекли в Верховной Раде.

Он заявил, что переписывался со своим другом Владимиром, которого в шутку зовет "Жирик" из-за лишнего веса. На своей странице в Facebook Кива назвал скандал "воспаленными фантазиями" журналистов.

"Тут новый скандал наклевывается, поэтому решил прояснить ситуацию!) Переписывался я со своим другом Владимиром, которого зову "Жирик". По сути написанного в сообщении могу ответить за каждое слово, так как это правда. А все остальное - это воспалённые фантазии журналистов. Кстати, я у него записан как Халк", – написал он.

В комментариях под публикацией у нардепа спросили, почему контакт его собеседника "Жирик Владимир Вольфович" совпадает с фамилией, именем и отчеством российского политика. Кива вопрос проигнорировал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Кива не стал отрицать факта общения с российским пропагандистским депутатом Владимиром Жириновским. На вопрос журналистов, почему он переписывается с российским депутатом, нардеп ответил, что не видит в этом проблемы, поскольку якобы странам нужно "налаживать отношения и возвращать территории".

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