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2 марта • обновлено в 17:28
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Илья Кива отличился "странным" поздравлением

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Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива своеобразно поздравил украинцев с Прощеным воскресеньем, которое является последним, седьмым, днем Масленицы.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook. Там одиозный нардеп также разразился угрозами.

"Никого не прощаю, всех помню и за каждым зайду. Всему свое время..." – написал политик.

При этом в комментариях под постом многие поддержали такую позицию Кивы. Другие отметили, что суть этого праздника не в прощении кого-то, а наоборот: чтобы попросить прощения у тех, кого обидел. Некоторые же подписчики заявили, что уже с нетерпением ждут нардепа в гости.

"За тобой тоже придут!", "Илья, дело не в простить, а попросить других простить себя. Есть за что? Вот об этом и нужно думать...", "Блин! А что, так можно было?! А я всех простила", "Заходит солнце в закат, а люди – приходят", "Даа… У кого рыльце в пушку, наверное, выпали на измену", "А как же вера православная", "Подпись – смерть", "Заходи", – отреагировали на пост Кивы украинцы.

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