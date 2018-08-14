МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МедОбозГлавная

“Їх нрави” | Альо, гараж! REBOOT #082

56Читать новость на украинском

У французькому Бриолі цього літа, місцеві мешканці вщент завалили мэрию скаргами на комарів, які вдерлися до міста після повені. Коли кількість скарг вже перевищіла кількість мешканців міста, в мерії прийняли доволі дотепне рішення. Тамтешній голова підписав розпорядження - на початку липня він офіційно видав указ про заборону комарів. Та що там Франція. Он у “сусідньому колгоспі”, справжні дива творяться...

Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot

Новости ObozTV

Все новости
Загрузка...