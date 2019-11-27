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29 ноября • обновлено в 12:29
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Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

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Площадь Miniatur Wunderland составляет 1499 м² и включает миниатюрные версии Германии, США, Дании, Норвегии, Швеции, некоторых частей Финляндии, Швейцарии и Италии.

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Скриншот из видео

Расположенная в Гамбурге, самая большая модель поезда имеет огромную общую длину 15 400 м.

Поезда составляют часть огромного миниатюрного мира, который охватывает восемь стран (не в буквальном смысле).

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Скриншот из видео

В настоящее время ведутся строительные работы на новом участке в Венеции, и в какой-то момент ожидается появление Монако и Франции.

Miniatur Wunderland, состоящий из 2633 статуэток, 4340 зданий, 130 000 деревьев, рек, гор, городских пейзажей и многого другого, действительно является отражением множества различных ландшафтов по всему миру.

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Скриншот из видео

В аттракционе есть дороги с 11 000 движущихся автомобилей, собственный аэропорт, 60 взлетающих и приземляющихся самолетов и, конечно, поезда - их 1300!

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Miniatur Wunderland - самый большой рукотворный город

Скриншот из видео

Посмотрите видео и убедитесь сами в красоте данного творения.

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