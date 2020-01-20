Игорный бизнес обязательно нужно легализировать: эксперт по налогообложению

Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Елена Хотенко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала изменения в законодательстве, которое регулирует игорный бизнес в Украине. Новый документ предусматривает лицензирование азартных игор. Законодательная инициатива также предлагает высокие штрафы за нарушения.

"Я за то, что, в любом случае, государство должно регулировать этот рынок. Он является очень большим, и существовал много лет, несмотря на запрет проведения игровой деятельности. Это был колоссальный ресурс с доходами более 1 млн гривен в месяц и около 10 000 залов. То есть представьте, какой ресурс был в тени. А что такое теневой бизнес? Это и отсутствие налогов, это и криминалитет, это кроме того и зависимые люди, а государство делало вид, что этого нет. То есть легализация обязательно должна быть, так как этот рынок уже существует", - заявила Хотенко.

Эксперт также рассказала о рисках и препятствиях на пути к легализации казино и других заведений в Украине.

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