Оно не вечно: российский музыкант Игорь Григорьев в гостях у ''Бурчук LIVE''

Известный российский кинорежиссер, журналист и музыкант Игорь Григорьев стал гостем прямого эфира инфо-панк шоу ''Бурчук LIVE''.

Он приехал в Киев, поскольку в воскресенье 13.11.2019 в 19:00 он будет давать концерт в столичном клубе "Сaribbean".

По словам Григорьева, на славянских землях его уже ничего не держит, последний якорь, который держал его тут - его мать - покинула эту землю, следовательно ему больше нет нужды и необходимости возвращаться. Сейчас он абсолютно свободная птица, летает, где хочет. Григорьев занимается записью своего нового музыкального альбома и уже несколько недель проживает в Киеве.

"Негатив начинается после трех месяцев жизни, а когда ты просто в гостях, то все замечательно. Киев более расслаблен, менее закомплексованный. Москва никак сбросит с себя комплекс Третьего Рима. Будто бы и ракеты есть, и они во Флориду долетят, и нефти куча, но никто с ней не считается. То есть когда ты имеешь огромный половой орган, но ты никому не нужен при этом, у кого-угодно возникнет комплекс", - заявил музыкант.

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