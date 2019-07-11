Іди гуляй, Господи… | Альо, гараж! REBOOT #283

Президент Зеленський,

під час якогось другорядного засідання за участю керівників населених пунктів Київщини, реально та конкретно наїхав на секретаря Бориспільської міськради, такого собі Ярослава Годунка… Шлях від рубахи-парня до парня-крутого - в режимі онлайн почався... А тим часом соцмережі обговорюють іншу тему...

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