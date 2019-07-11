Іди гуляй, Господи… | Альо, гараж! REBOOT #283

Іди гуляй, Господи… | Альо, гараж! REBOOT #2831.3т Читать материал на украинском
Президент Зеленський,
під час якогось другорядного засідання за участю керівників населених пунктів Київщини, реально та конкретно наїхав на секретаря Бориспільської міськради, такого собі Ярослава Годунка… Шлях від рубахи-парня до парня-крутого - в режимі онлайн почався... А тим часом соцмережі обговорюють іншу тему...
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