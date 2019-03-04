Идеолог “русского мира” назвал Ленина отцом Украины 219

Российский пропагандист, автор идеи "русского мира" Сергей Кургинян осудил Украину за снос памятников Ленину, сравнив это с убийством родного отца.

Кроме того, рупор Кремля выразил уверенность в том, что наша страна якобы не сможет существовать без привязки к советскому прошлому и России. Бредовыми возмущениями он поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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