Художник заявил, что украинцы должны "дрючить свою власть"

Художник Сергей Поярков в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

"Как блоггер я русскоязычный. У меня украиноязычная программа на "Прямом". А влог у меня русскоязычный. Когда я называю Зеленского "сцыкливим чмом", то я использую те же слова, которые о господине президенте говорит "Квартал-95". Эти видео есть в интернете, можно в этом убедиться", - заявил художник.

Он призвал посмотреть его программу, где он покажет фото английской королевы, которая стоит без белья, например и таким образом он хочет доказать, что он довольно мягко высказывается об украинских политиках.

"У меня есть подозрение, что Зеленский вошел в сговор с Российской Федерацией. И я считаю, что мы как граждане должны дрючить любую власть", - заявил Поярков.

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