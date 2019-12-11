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11 декабря • обновлено в 07:51
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Плавающая гидромассажная ванна

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HotTug - первая в мире плавающая гидромассажная ванна.

Если уж можно отправиться в плавание на тропическом острове, то почему бы этого не сделать в ванне?

Придумал ее изобретатель и дизайнер Frank de Bruijn из Нидерландов. Лодка - джакузи позволяет людям расслабиться, насладиться водным массажем, а также совершить романтическое путешествие по воде. Безусловно, если бы плавающая ванна была изобретена в конце XIX века, герои Джерома К. Джерома отправились бы путешествовать именно в ней!

Плавающая гидромассажная ванна

Плавающая гидромассажная ванна

Скриншот из видео

Плавающая гидромассажная ванна

Плавающая гидромассажная ванна

Скриншот из видео

В лодке можно безопасно плавать в любом водоеме, даже в море. Специальная конструкция обеспечивает ее непотопляемость.

передней части лодки расположена подводная дровяная печь - она нагревает воду в лодке до 38 градусов по Цельсию в течение нескольких часов. Можно сразу наполнить лодку горячей водой, в таком случае печь понадобится только для поддержки температуры воды во время прогулки.

Плавающая гидромассажная ванна

Плавающая гидромассажная ванна

Скриншот из видео

Плавающая гидромассажная ванна

Плавающая гидромассажная ванна

Скриншот из видео

Лодку-джакузи могут взять напрокат жители Нидерландов, жители других стран - могут заказать и купить. Причем заказать лодку можно в любом цвете и нанести свой логотип, название, любой рисунок - персонифицировать ее по своему вкусу.

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