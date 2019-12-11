HotTug - первая в мире плавающая гидромассажная ванна.

Если уж можно отправиться в плавание на тропическом острове, то почему бы этого не сделать в ванне?

Придумал ее изобретатель и дизайнер Frank de Bruijn из Нидерландов. Лодка - джакузи позволяет людям расслабиться, насладиться водным массажем, а также совершить романтическое путешествие по воде. Безусловно, если бы плавающая ванна была изобретена в конце XIX века, герои Джерома К. Джерома отправились бы путешествовать именно в ней!

Плавающая гидромассажная ванна Скриншот из видео

Плавающая гидромассажная ванна Скриншот из видео

В лодке можно безопасно плавать в любом водоеме, даже в море. Специальная конструкция обеспечивает ее непотопляемость.

передней части лодки расположена подводная дровяная печь - она нагревает воду в лодке до 38 градусов по Цельсию в течение нескольких часов. Можно сразу наполнить лодку горячей водой, в таком случае печь понадобится только для поддержки температуры воды во время прогулки.

Плавающая гидромассажная ванна Скриншот из видео

Плавающая гидромассажная ванна Скриншот из видео

Лодку-джакузи могут взять напрокат жители Нидерландов, жители других стран - могут заказать и купить. Причем заказать лодку можно в любом цвете и нанести свой логотип, название, любой рисунок - персонифицировать ее по своему вкусу.

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