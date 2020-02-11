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11 февраля • обновлено в 17:20
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Холодная война продолжается: Трамп хочет создать самые мощные ядерные силы в мире

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.

Об этом он сообщил во время выступления перед Национальной ассоциацией губернаторов. Трансляцию встречи вел телеканал PBS NewsHour.

По словам американского лидера, пока у страны отсутствуют договора с Россией и Китаем по контролю над вооружениями, у Вашингтона нет другого выхода, кроме как создавать мощные ядерные силы.

При этом Трамп отметил, что одновременно и Москва, и Пекин уже заявили о желании вести переговоры по данному вопросу.

"Они надеются остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие", – подчеркнул президент США.

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