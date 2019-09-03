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Холод у липні | 16:00, субота, 7 вересня

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Річард Дейн, тихий і мирний чоловік, випадково застрелив грабіжника у своєму будинку.

Поліція впізнає в убитому злочинця що давно перебуває в розшуку, труп забирають і швидко ховають. Однак незабаром з'являється батько загиблого, Бен Рассел, який живе за принципом "око за око". І тепер Дейну доводиться захищати свою сім'ю.

Холод у липні, (США-Франція)

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