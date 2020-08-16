В Сомали боевики атаковали отель

Кирилл Лютый Видео 23:28, 16.08.2020 Обновлено: 23:28, 16.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Число зараженных COVID-19 в Украине пересекло 90 тысяч: статистика на 16 августа

"Будете стоять на коленях, как в Украине": топ громких заявлений Лукашенко на митинге

Беларусь всколыхнули самые массовые протесты в истории: как это было. Фото, видео

Лукашенко легко сдаст Кремлю украинские национальные интересы

Тихановская объявит себя новым президентом Беларуси – штаб