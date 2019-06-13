Гуманитарная помощь для жителей оккупированного Донбасса: Obozrevatel News

Гуманитарная помощь для жителей оккупированного Донбасса

Красный Крест направил гуманитарную помощь для жителей оккупированного Донбасса через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое", которым последовали 16 грузовиков, сообщает Госпогранслужба Украины. Для жителей Донбасса направили строительные и сельскохозяйственные материалы, продовольственные наборы, медицинские препараты, а также корм для домашних животных. В общем оформленный гуманитарный груз составил почти 295 тонн. Сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции объединенных сил работают в штатном режиме.

Хищение на "Стене"

Дело о хищениях на проекте "Стена" направлено в Дарницкий райсуд столицы. Обвиняют восемь человек, сообщают в НАБУ. По данным следствия, хищения средств "Стены" происходило через завышение объемов фактически выполненных работ и привлечении фиктивных предприятий. Они и выводили наличные. Кроме того, в документах указываются работы, которые вообще не выполнялись, - добавили детективы. Расследование начали еще в начале 2016 года. В августе 2017 года НАБУ задержано семь человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы.

Военное присутствие США в Польше

О расширении военного присутствия Соединенных Штатов в Польше договорились Президент Америки Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда. В Вашингтоне они подписали декларацию в сфере обороны. В ближайшее время на территории Польши создадут Командование передовой дивизии США. Трамп и Дуда убеждены, что присутствие американских военных в Польше будет способствовать безопасности как в самой Польше так и в Североатлантическом альянсе. После торжественной церемонии подписания декларации, Дональд Трамп напомнил о прочных связях между поляками и американцами. В свою очередь Дуда поздравил его с днем рождения, который Дональд Трамп будет праздновать вскоре.

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