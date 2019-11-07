Группа "YUKO" стали гостями прямого эфира "Бурчук LIVE"74 Читать материал на украинском
Группа "YUKO" стали гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Они исполнили несколько своих песен вживую и показали несколько видеоклипов.
"Мы полгода собирали видео от наших фанатов и звезд шоу-бизнеса, и потом смонтировали из этого материала видеоклип. Видеоклип был снят на гаджеты. Песня называется "Грушка", она уже полгода существует в аудиоварианте на стримингових сервисах", - заявил один из участников группы.
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