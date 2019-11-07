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7 ноября • обновлено в 18:27
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Группа "YUKO" стали гостями прямого эфира "Бурчук LIVE"

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Группа "YUKO" стали гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Они исполнили несколько своих песен вживую и показали несколько видеоклипов.

"Мы полгода собирали видео от наших фанатов и звезд шоу-бизнеса, и потом смонтировали из этого материала видеоклип. Видеоклип был снят на гаджеты. Песня называется "Грушка", она уже полгода существует в аудиоварианте на стримингових сервисах", - заявил один из участников группы.

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Темы
Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Yuko
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