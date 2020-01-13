Группа "X-Rays" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Группа "X-Rays" стали гостями прямого эфира инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

"На самом деле мы написали нашу песню о Рождестве еще в прошлом году. Мы заметили, что очень мало легкого, простого, лайтовго украиноязычного материала, который мог бы использоваться на различных мероприятиях", - заявила участница группы.

"В нашей рождественской песне мы пели не столько о Боге, сколько об атмосфере вокруг этого праздника", - отметил фронтмен группы.

"Приятнее праздновать Рождество вместе со всем миром чем отдельно. Это разделение неправильное, ведь у нас у всех общие корни", - добавил он.

Группа исполнила несколько своих песен вживую.

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