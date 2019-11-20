Группа RUMBERO'S стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Группа RUMBERO'S стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Они исполнили несколько своих песен и ответили на вопросы ведущих программы Александра Лирчука и Аллы Метлашевськой.
"Мы подсадим всех украинцев на новые таблетки - на карнавалин", - заявивлы артисты.
"Когда ты понимаешь, что ты главный карнавалин в стране, то у тебя не может быть плохого настроения, потому грустные моменты если и бывают в нашей жизни, то они длятся не более 5 минут", - отметил основатель группы Амадор Лопес.
Группа RUMBERO'S исполняет песни в стиле reggaeton - это сочетание регги, техно, хип-хопа, рэпа и латиноамериканской музыки.
В группу, кроме Амадора Лопеса, входит солист Олег Серафин и шоу-балет.
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