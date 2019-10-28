Группа "OTorvald" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live" ч.1

Группа "OTorvald" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live" ч.146 Читать материал на украинском
Группа "OTorvald" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live"
В прямом эфире ObozTV они сыграли песни из своего нового альбома и рассказали о двух ближайших турах, которые направлены на презентацию этого альбома.
"В этом году мы проедем только крупными городами, а в следующем году наш тур начнется в феврале и закончится аж осенью", - заявил фронтмен группы Евгений Галич.
Он также отметил, что группа вернулась к своему фирменному рокенрольному звуку, потому что им комфортнее звучать именно так.
"Мы пробовали делать вылизанный поп-рок, типа "Антитела", "Hardkiss" или "Без Обмежень", но у нас так не получается, мы хотим быть собой и играть рокенролл", - заявил Евгений Галич.
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