Группа NAVIBAND стали гостями прямого эфира ObozTV
Группа NAVIBAND посетили прямой эфир ObozTV.
Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.
NAVIBAND приехали в Киев, чтобы дать концерт в клубе Mezzanine ко Дню всех влюбленных.
"Последние полгода мы многократно приезжали в Киев, мы записывали здесь альбом. Каждый раз мы приезжаем сюда за вдохновением", - признался фронтмен группы.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.
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