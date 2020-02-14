Группа NAVIBAND стали гостями прямого эфира ObozTV

Группа NAVIBAND посетили прямой эфир ObozTV.

Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

NAVIBAND приехали в Киев, чтобы дать концерт в клубе Mezzanine ко Дню всех влюбленных.

"Последние полгода мы многократно приезжали в Киев, мы записывали здесь альбом. Каждый раз мы приезжаем сюда за вдохновением", - признался фронтмен группы.

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