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14 февраля • обновлено в 18:15
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Группа NAVIBAND стали гостями прямого эфира ObozTV

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Группа NAVIBAND посетили прямой эфир ObozTV.

Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

NAVIBAND приехали в Киев, чтобы дать концерт в клубе Mezzanine ко Дню всех влюбленных.

"Последние полгода мы многократно приезжали в Киев, мы записывали здесь альбом. Каждый раз мы приезжаем сюда за вдохновением", - признался фронтмен группы.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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