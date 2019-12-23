Группа LUIKU стали гостями прямого эфира ObozTV
Группа работает в стиле транскарпатский этно-дэнс.
"Там есть немного ромской музыки, но это такой гремучий коктейль из украинской этно-музыки, турецкой, балканской, польской, румынской, молдавской и так далее. То есть у нас и восток и запад, очевидно, что карпатские горы населяют много этнических меньшинств . Мы решили объединить эту музыку в творчестве нашей группы", - заявил фронтмен.
Группа исполнила несколько песен вживую и рассказала о творческих планах.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.
0
1
0
0
1
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы