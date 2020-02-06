Группа "IMLA" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Музыканты исполнили несколько своих песен и рассказали о творческих планах на будущее.

Они готовятся к концерту в Киеве, который называется "Точка бифуркации" и к выходу нового альбома "Джокер".

"Джокера каждый может понимать по-своему. У каждого в жизни есть шанс и есть выбор. И ты им пользуешься, либо не пользуешься", - заявил лидер группы.

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