Группа HURTOM в гостях инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Музыканты рассказали о своей песне "Гарматы", которая уже несколько лет крутится по украинским радиостанциям.

"Я не могу себе представить, чтобы я остался там (на оккупированной территории - ред.), То есть в моем мировоззрении нет такой возможности. Я не смог бы там жить", - заявил коренной житель Донецка вокалист группы Юрий Самовилов.

Ведущий шоу Александр Лирчук сделал комплимент музыкантам за хороший украинский язык.

"Мы в жизни общаемся на русском языке, но стараемся делать это все меньше. Хотя мне действительно немножко обидно такое слышать, ведь я украинец, я учился в украинской школе, пел в фольклорной детской группе", - отметил Юрий Самовилов.

Группа исполнила несколько своих песен вживую в прямом эфире ObozTV

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