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3 марта • обновлено в 21:55
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Группа HighUp5 стали гостями прямого эфира ObozTV

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Группа HighUp5 стали гостями прямого эфира ObozTV.

Отвечая на вопрос ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE", девочки рассказали о том, как Их песня стала саундтреком к фильму "Школа №5", который сейчас идет в прокате, и исполнили несколько своих песен.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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