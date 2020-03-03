Группа HighUp5 стали гостями прямого эфира ObozTV.

Отвечая на вопрос ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE", девочки рассказали о том, как Их песня стала саундтреком к фильму "Школа №5", который сейчас идет в прокате, и исполнили несколько своих песен.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!