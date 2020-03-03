Группа HighUp5 стали гостями прямого эфира ObozTV
Группа HighUp5 стали гостями прямого эфира ObozTV.
Отвечая на вопрос ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE", девочки рассказали о том, как Их песня стала саундтреком к фильму "Школа №5", который сейчас идет в прокате, и исполнили несколько своих песен.
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.
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