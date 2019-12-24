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24 декабря • обновлено в 17:56
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Группа "Гапочка" стали гостями прямого эфира ObozTV

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Группа "Гапочка" стали гостями прямого эфира ObozTV.

"Мы выпустили новый альбом. 17 декабря у нас состоялась его презентация. Он называется "Необхідна ". Это третий наш студийный альбом, мы выпустили его 10 декабря 2019", - заявила фронтвумен группы Екатерина Гапочка.

Группа исполнила несколько песен в акустическом звучании и рассказали о выступлении в Лондоне.

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире ObozTV.

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