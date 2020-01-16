Главная Новости
16 января • обновлено в 17:40
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Группа "АВИАТОР" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live"

42
Читать материал на украинском

Группа "АВИАТОР" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Музыканты исполнили несколько своих песен и рассказали о творческих планах на будущее.

"Первой песней будет "Небо на двоих". Когда я ее написал, нас было еще трое. Мы призентувалы ее в самолете на высоте нескольких тысяч метров, это довольно интересная история, но уже потом, когда мы дошли до этапа студии и клипа Игорь решил, что... небо на двоих, так небо на двоих", - заявил один из участников группы.

Об этих и других новостях узнавайте по прямому эфиру ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
Персона
группа Авиатор (Aviator)
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости