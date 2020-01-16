Группа "АВИАТОР" стали гостями инфо-панк шоу "Бурчук Live".

Музыканты исполнили несколько своих песен и рассказали о творческих планах на будущее.

"Первой песней будет "Небо на двоих". Когда я ее написал, нас было еще трое. Мы призентувалы ее в самолете на высоте нескольких тысяч метров, это довольно интересная история, но уже потом, когда мы дошли до этапа студии и клипа Игорь решил, что... небо на двоих, так небо на двоих", - заявил один из участников группы.

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