Гранд Отель - детективный сериал по выходным на OBOZREVATEL

Действие происходит в 1905 году. Молодой человек Хулио приезжает в идиллическое место Гранд Отель с намерением расследовать исчезновение своей сестры, притворившись официантом.

Здесь он встретит Алисию Аларкон, являющуюся членом семьи, которая владеет отелем. Девушка станет единственным человеком, готовым помочь ему раскрыть правду. Между ними вспыхнет любовь. Однако Алисия помолвлена с Диего, амбициозным юношей, который готов на все, чтобы стать директором Гранд Отеля.