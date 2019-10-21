Главная Новости
21 октября • обновлено в 19:20
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Программа ''Острый вопрос''. Шестьдесят третий гость — Тарас Чорновил ч.2

51 Читать материал на украинском

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — экс-депутат, эксперт по политическим вопросам Тарас Чорновил.

Начало программы ''Острый вопрос''. Шестьдесят третий гость — Тарас Чорновил | ч.1

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.

Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Тарас Чорновил
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости