Программа ''Острый вопрос''. Сорок пятый гость — Снежана Егорова ч.2

Программа ''Острый вопрос''. Сорок пятый гость — Снежана Егорова ч.263 Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" - актриса, телеведущая, общественный деятель Снежана Егорова.
Начало программы ''Острый вопрос'' Сорок пятый гость — Снежана Егорова | ч.1
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