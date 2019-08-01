Программа ''Острый вопрос''. Сорок пятый гость — Снежана Егорова ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" - актриса, телеведущая, общественный деятель Снежана Егорова.

Продолжение программы ''Острый вопрос'' Сорок пятый гость — Снежана Егорова | ч.2

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