Программа ''Острый вопрос''. Сорок третий гость — Юлия Клименко ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – политик и экономист, экс-заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Клименко.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Сорок третий гость — Ольга Клименко | ч.2.

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