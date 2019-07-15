Программа ''Острый вопрос''. Сорок второй гость — Андрей Билецкий ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – внефракционный народный депутат Украины, основатель полка "Азов" Андрей Билецкий.

Начало программы ''Острый вопрос''. Сорок второй гость — Андрей Билецкий | ч.1.

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