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Программа ''Острый вопрос''. Сорок первый гость — Николай Томенко ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – общественный и политический деятель Николай Томенко.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Сорок первый гость — Николай Томенко | ч.2.

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Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Николай Томенко
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