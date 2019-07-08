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Программа ''Острый вопрос''. Сороковой гость — Олег Тягнибок ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" - лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок.

Продолжение программы ''Острый вопрос'' Сороковой гость — Олег Тягнибок | ч.2

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Олег Тягнибок
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