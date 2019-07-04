Программа ''Острый вопрос''. Тридцать девятая гостья — Ольга Червакова ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Тридцать девятая гостья — Ольга Червакова ч.168 Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" - народный депутат Украины ("Блок Петра Порошенко") Ольга Червакова.
Продолжение программы ''Острый вопрос'' Тридцать девятая гостья — Ольга Червакова | ч.2
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы