Программа "Острый вопрос". Тридцать седьмой гость – Андрей Сенченко ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" народный депутат Украины V-VII созывов Андрей Сенченко.

Продолжение программы "Острый вопрос". Тридцать седьмой гость – Андрей Сенченко | ч.2.

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