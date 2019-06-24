Программа "Острый вопрос". Тридцать шестой гость – Сергей Лещенко ч.2

Программа "Острый вопрос". Тридцать шестой гость – Сергей Лещенко ч.2132Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" народный депутат Украины (внефракционный) Сергей Лещенко.
Начало программы "Острый вопрос". Тридцать шестой гость – Сергей Лещенко | ч.1.
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