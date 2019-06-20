Программа "Острый вопрос". Тридцать пятый гость - Игорь Мосийчук ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Продолжение программы "Острый вопрос". Тридцать пятый гость – Игорь Мосийчук | ч.1.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!