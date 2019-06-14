Программа "Острый вопрос". Тридцать четвертый гость – Татьяна Чорновол ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Татьяна Чорновол.

Начало программы "Острый вопрос". Тридцать четвертый гость – Татьяна Чорновол | ч.1.

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