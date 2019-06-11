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Программа ''Острый вопрос''. Тридцать третий гость — Александр Опанасенко ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" народный депутат, фракция "Самопоміч" Александр Опанасенко.

Продолжение программы ''Острый вопрос'' Тридцать третий гость — Александр Опанасенко | ч.2

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Темы
Гостре ПитанняЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Александр Опанасенко
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