Программа ''Острый вопрос''. Тридцать второй гость — Андрей Помазанов ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Тридцать второй гость — Андрей Помазанов ч.134Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" народный депутат, фракция "Народный фронт" Андрей Помазанов.
Продолжение программы ''Острый вопрос'' Тридцать второй гость — Андрей Помазанов | ч.2
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