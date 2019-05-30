ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Программа ''Острый вопрос''. Тридцатый гость – Святослав Пискун ч.1

35Читать материал на украинском

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" Генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005, 2007 гг. Святослав Пискун.

Продолжение программы ''Острый вопрос'' Тридцатый гость – Святослав Пискун | ч.2

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.

Темы
Гостре ПитанняЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Святослав Пискун
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
op-