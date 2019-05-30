Программа ''Острый вопрос''. Тридцатый гость – Святослав Пискун ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Тридцатый гость – Святослав Пискун ч.135Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" Генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005, 2007 гг. Святослав Пискун.
Продолжение программы ''Острый вопрос'' Тридцатый гость – Святослав Пискун | ч.2
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