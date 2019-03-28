Программа ''Острый вопрос''. Девятнадцатый гость – Валентин Наливайченко ч.2

Программа ''Острый вопрос''. Девятнадцатый гость – Валентин Наливайченко ч.298Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.
Начало программы ''Острый вопрос''. Девятнадцатый гость – Валентин Наливайченко | ч.1
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