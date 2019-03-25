Программа ''Острый вопрос''. Шестнадцатый гость – Александр Данилюк ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – руководитель ОО "Центр оборонных реформ" Александр Данилюк.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Шестнадцатый гость – Александр Данилюк | ч.2

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся