МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Программа ''Острый вопрос''. Шестнадцатый гость – Александр Данилюк ч.1

79Читать материал на украинском

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – руководитель ОО "Центр оборонных реформ" Александр Данилюк.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Шестнадцатый гость – Александр Данилюк | ч.2

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.

Темы
Гостре ПитанняЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
активист Александр Данилюк

Новости

Все новости