Программа ''Острый вопрос''. Пятнадцатый гость – Руслан Рыгованов ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – общественный деятель Руслан Рыгованов.

Начало программы ''Острый вопрос''. Пятнадцатый гость – Руслан Ригованов | ч.1

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