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Программа ''Острый вопрос''. Четырнадцатая гостья – Юлия Литвиненко | ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – журналистка Юлия Литвиненко.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Четырнадцатая гостья – Юлия Литвиненко | ч.2

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